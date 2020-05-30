В США назвали причину переброски российских самолетов в Ливию

Американские военные полагают, что введение Россией военных самолетов в Ливию может в дальнейшем помочь Москве обеспечить себе геостратегический оплот в Северной Африке. Об этом заявил замначальника Управления разведки Африканского командования Вооруженных сил США генерал Грегори Хэдфилд, передает Reuters.

По данным американских военных, Россия перебросила на авиабазу Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара 14 истребителей МиГ-29 и Су-24, отмечает агентство.

Хэдфилд отметил, что самолеты еще не использовались, однако они могут принести новые возможности для ЛНА, которая не смогла захватить Триполи, контролируемый силами правительства национального согласия (ПНС). По его словам, самолеты прилетели в Ливию из России через Иран и Сирию. Генерал заявил, что Москва не может требовать от Хафтара полной победы для продвижения российских интересов.

«Поддержка ЛНА и фельдмаршала Хафтара — это, на самом деле, не про победу в войне, а про развитие опорных пунктов», — сказал Хэдфилд.