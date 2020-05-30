Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 08:45 В Красноярске два инкассатора пострадали при нападении на их машину Общество, 08:36 СМИ узнали о «горячем» споре Трампа и Меркель из-за «Северного потока-2» Политика, 08:34 В США назвали причину переброски российских самолетов в Ливию Политика, 08:26 РБК Pro: почему ценные сотрудники бегут из компании. Восемь причин Pro, 08:00 Серебрянная пуля: как IT поможет компаниям справиться с кризисом. Онлайн РБК и Яндекс.Облако, 07:39 В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца Общество, 07:04 Сбербанк увидел рост потребительской активности впервые с конца марта Экономика, 06:53 Трамп запретил въезд в США ученым и аспирантам из Китая Политика, 06:34 В фонд капремонта Мурманской области пришли силовики с проверками Общество, 06:09 Доступ в Белый дом заблокировали из-за массовых акций протеста Общество, 05:56 Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса Общество, 05:46 В NASA не смогли определиться со стартом пилотируемого корабля SpaceX Технологии и медиа, 05:26 Выплату на детей в 10 тыс. рублей получат 10 млн российских семей Общество, 04:59
Политика ,  
0 

В США назвали причину переброски российских самолетов в Ливию

Американские военные полагают, что введение Россией военных самолетов в Ливию может в дальнейшем помочь Москве обеспечить себе геостратегический оплот в Северной Африке. Об этом заявил замначальника Управления разведки Африканского командования Вооруженных сил США генерал Грегори Хэдфилд, передает Reuters.

По данным американских военных, Россия перебросила на авиабазу Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара 14 истребителей МиГ-29 и Су-24, отмечает агентство.

Хэдфилд отметил, что самолеты еще не использовались, однако они могут принести новые возможности для ЛНА, которая не смогла захватить Триполи, контролируемый силами правительства национального согласия (ПНС). По его словам, самолеты прилетели в Ливию из России через Иран и Сирию. Генерал заявил, что Москва не может требовать от Хафтара полной победы для продвижения российских интересов.

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Политика
Истребитель Су-35

«Поддержка ЛНА и фельдмаршала Хафтара — это, на самом деле, не про победу в войне, а про развитие опорных пунктов», — сказал Хэдфилд.

По словам генерала, если Россия сохранит постоянную позицию в Ливии и развернет там ракетные системы большой дальности, то это изменит «правила игры» для Европы, НАТО и многих западных стран.

В Африканском командовании ВС США также заявили, что рассматривают возможность расширения военного сотрудничества с Тунисом из-за обострения конфликта в Ливии и обеспокоенности в вопросе региональной безопасности в Северной Африке.

Ранее в мае в Африканском командовании ВС США заявили, что Россия направила в Ливию самолеты для того, чтобы поддержать действия наемников, воюющих на стороне ЛНА. По версии американских военных, авиация должна поддерживать российских наемников ЧВК Вагнера, за которыми, по версии США, стоит Москва.

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев назвал обвинения США глупостью. По его словам, Миг-29 - надежный истребитель, но несколькими подобными самолетами невозможно захватить побережье Ливии. Он отметил, что после распада СССР Миг-29 поставляли за рубеж, поэтому эти истребители стоят на вооружении многих иностранных государств. Бондарев заявил, что если в Ливии есть подобные самолеты, то они не российские, а советские.

В Ливии после смерти Муаммара Каддафи в 2011 году не сформировался единый центр управления и идет гражданская война. В конфликте участвуют ЛНА Хафтара и ПНС, созданное под эгидой ООН. ПНС получает поддержку от Турции, его также поддерживают Катар и западные страны.

Теги: США, Россия, Ливия
Материалы по теме
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Политика
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter