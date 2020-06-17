Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,27) Quote, 14:56
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 78,38 (-0,66) Quote, 14:56
Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 22:12 Минобороны сообщило о заходе в Черное море эсминца ВМС США Политика, 22:01 Генпрокурор заявил о росте числа откатов и взяток в России Общество, 21:34 Что предложат IT-компании пережившему карантин бизнесу. Дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 21:33 Глава «ВСМПО-Ависма» предупредил об угрозе остановки предприятия осенью Бизнес, 21:30 Попова отвела месяц на достижение минимального уровня заражений COVID-19 Общество, 21:26 Казаки опровергли информацию о поддержке отрицавшего COVID-19 клирика Общество, 21:17 Проезд военной техники перед репетицией парада Победы. Фоторепортаж Общество, 21:00  Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП Общество, 20:46 Tesla сделала самый дальнобойный электрокар. Будут ли акции расти дальше Quote, 20:32 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 20:21 Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы Политика, 20:20 Mars сменит логотип Uncle Ben's из-за протестов Стиль, 20:17 ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб. Бизнес, 20:11
Политика ,  
0 

Минобороны сообщило о заходе в Черное море эсминца ВМС США

Эсминец ВМС США USS Porter
Эсминец ВМС США USS Porter (Фото: Trey Fowler / navy.mil)

Эсминец ВМС США USS Porter с управляемым ракетным оружием вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на национальный центр управления обороной России.

«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — говорится в сообщении.

В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации действия корабля контролируют силы Южного военного округа (ЮВО).

О том, что эсминец вошел в акваторию Черного моря, сообщил в Twitter и Шестой флот ВМС США.

Корабли ВМС США периодически заходят в Черное море. В прошлый раз это произошло 23 февраля, когда в акваторию моря вошел корабль ВМС США USS Ross. Тогда его действия отслеживали силы Черноморского флота.

Как впоследствии объяснили в ВМС США, эсминец Arleigh Burke класса USS Ross (DDG 71) заходил в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности. Также присутствие эсминца объяснили призывом усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и продемонстрировать коллективную готовность обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции «Атлантическая решимость».

Теги: Минобороны России, ЮВО, Черное море, ВМС США, эсминец
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter