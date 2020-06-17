Минобороны сообщило о заходе в Черное море эсминца ВМС США
Эсминец ВМС США USS Porter с управляемым ракетным оружием вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на национальный центр управления обороной России.
«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — говорится в сообщении.
В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации действия корабля контролируют силы Южного военного округа (ЮВО).
О том, что эсминец вошел в акваторию Черного моря, сообщил в Twitter и Шестой флот ВМС США.
Корабли ВМС США периодически заходят в Черное море. В прошлый раз это произошло 23 февраля, когда в акваторию моря вошел корабль ВМС США USS Ross. Тогда его действия отслеживали силы Черноморского флота.
Как впоследствии объяснили в ВМС США, эсминец Arleigh Burke класса USS Ross (DDG 71) заходил в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности. Также присутствие эсминца объяснили призывом усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и продемонстрировать коллективную готовность обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции «Атлантическая решимость».