Минобороны сообщило о заходе в Черное море эсминца ВМС США

Эсминец ВМС США USS Porter (Фото: Trey Fowler / navy.mil)

Эсминец ВМС США USS Porter с управляемым ракетным оружием вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на национальный центр управления обороной России.

«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — говорится в сообщении.

В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации действия корабля контролируют силы Южного военного округа (ЮВО).

О том, что эсминец вошел в акваторию Черного моря, сообщил в Twitter и Шестой флот ВМС США.

Корабли ВМС США периодически заходят в Черное море. В прошлый раз это произошло 23 февраля, когда в акваторию моря вошел корабль ВМС США USS Ross. Тогда его действия отслеживали силы Черноморского флота.

Как впоследствии объяснили в ВМС США, эсминец Arleigh Burke класса USS Ross (DDG 71) заходил в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности. Также присутствие эсминца объяснили призывом усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и продемонстрировать коллективную готовность обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции «Атлантическая решимость».