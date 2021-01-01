Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 73,66 (-0,59) Инвестиции, 12:54
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,2 (-0,77) Инвестиции, 12:54
Кремль заявил планах согласовать встречу Путина и Мадуро в следующем году Политика, 14:00 Как запустить онлайн-магазин и не нарушить закон Pro, 13:57 Кремль отказался оценить отказ СК открыть дело из-за гибели Славиной Общество, 13:56 Вопрос на миллион. Как стать профессиональным трейдером Крипто, 13:54 Белорусский госканал сообщил о раскрытой группе террористов Общество, 13:54 Lexus анонсировал кроссовер с инновационным полным приводом Авто, 13:53 Что приготовил японский премиум-бренд косметики к Новому году РБК и Cle de Peau Beaute, 13:46 Кристофер Нолан раскритиковал Warner Bros. за выпуск фильмов на HBO Max Стиль, 13:38 В Москве госпитализировали рекордное с 26 ноября число заболевших COVID Общество, 13:22 Что такое цифровая ипотека: пять кейсов от реальных бизнесменов РБК и ВТБ, 13:17 Спрос на Дедов Морозов упал из-за пандемии почти вдвое Общество, 13:17 «Биткоин упадет до $14 тыс.». За чем следить держателям криптовалюты Крипто, 13:16 В Бурятии задержали замглавы правительства республики Общество, 13:16 Кремль разошелся с чеченским ТВ в оценке убийцы учителя во Франции Общество, 13:15
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,25 -0,53% EUR/RUB ₽88,73 -0,5% EUR/USD $1,21 +0,01%
Общество ,  
0 

Кремль отказался оценить отказ СК открыть дело из-за гибели Славиной

Ирина Славина
Ирина Славина (Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости)

Действия Следственного комитета, который дважды отказался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийство из-за смерти главного редактора Koza.Press Ирины Славиной (Мурахтаева), не относятся к компетенции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я бы оставил это все-таки на усмотрение правоохранительных органов, чтобы они отвечали на эти вопросы. Я это не комментирую», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, насколько в Кремле следят за развитием этой истории.

Адвокат сообщил об отказе СК в деле о доведении Славиной до самоубийства
Общество
Ирина Славина

Журналистка покончила с собой у здания МВД Нижнего Новгорода в начале октября. Она оставила в Facebook запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до смерти дома у женщины проводили обыск, по ее словам, правоохранители искали счета, листовки и брошюры «Открытой России».

Следствие провело посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что у Славиной (Мурухтаевой), вероятнее всего, было психическое расстройство. «Характерны такие черты личности, как склонность к образованию сверхценных идей, в данном случае идеи борьбы с существующей политической властью», — указали специалисты. Эксперты обратили внимание на то, что журналистка часто меняла места работы, у нее не было близких друзей, женщина страдала перепадами настроения.

СК второй раз отказался возбудить дело о доведении Славиной до суицида
Общество
Фото:Михаил Солунин / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу

При этом, как постановила экспертиза, психические проблемы Мурахтаевой не мешали ей адекватно оценить свой поступок, ее желание уйти из жизни было осознанным.

Адвокат Александр Караваев, представляющий семью умершей, заявил о непрофессионализме экспертизы и оскорбительности ее выводов. Он сообщил, что если следователи не отменят свой отказ, то сторона готова обжаловать решение вплоть до Европейского суда по правам человека.

Материал дополняется

Дмитрий Песков журналист СК уголовное дело суицид
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,25 -0,53% EUR/RUB ₽88,73 -0,5% EUR/USD $1,21 +0,01%
Материалы по теме
Пушкина потребовала расследовать смерть журналистки Славиной
Общество
В Нижнем Новгороде у МВД покончила с собой главред местного издания
Общество
Адвокат сообщил об отказе СК в деле о доведении Славиной до самоубийства
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter