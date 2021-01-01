Кремль отказался оценить отказ СК открыть дело из-за гибели Славиной

Ирина Славина (Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости)

Действия Следственного комитета, который дважды отказался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийство из-за смерти главного редактора Koza.Press Ирины Славиной (Мурахтаева), не относятся к компетенции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я бы оставил это все-таки на усмотрение правоохранительных органов, чтобы они отвечали на эти вопросы. Я это не комментирую», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, насколько в Кремле следят за развитием этой истории.

Журналистка покончила с собой у здания МВД Нижнего Новгорода в начале октября. Она оставила в Facebook запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до смерти дома у женщины проводили обыск, по ее словам, правоохранители искали счета, листовки и брошюры «Открытой России».