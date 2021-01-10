Выжившего при сходе лавины в Норильске подростка отключили от ИВЛ

Врачи отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подростка, пострадавшего в результате схода лавины в Норильске. Об этом сообщается на сайте минздрава Красноярского края.

«Вчера утром в Норильскую межрайонную больницу доставлен в тяжелом состоянии подросток, пострадавший при сходе лавины в районе загородной базы отдыха. Были незамедлительно проведены все необходимые исследования и медицинские манипуляции, начато лечение, ребенок находился в реанимации на аппарате ИВЛ», — говорится в сообщении ведомства.

Врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое. Его сняли с аппарата ИВЛ, он дышит самостоятельно.

Снежная лавина сошла на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах в Норильске в ночь на 9 января. Она засыпала несколько туристических домов в районе горнолыжного комплекса. В результате погибли три человека — 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг.

Также сотрудники МЧС нашли 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Спасательные работы на месте схода лавины завершены. Кроме того, при сходе лавины пострадал еще один человек, он отказался от госпитализации.

По факту гибели Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

10 января в Норильске объявили днем траура.