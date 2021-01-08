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08 янв, 23:05
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Место схода лавины на горнолыжный комплекс в Норильске. Видео
Лавина накрыла пять туристических домов в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная». В них были люди, пока спасатели смогли найти живыми четырех человек
Автор
Анна Громова
Норильск
лавина
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