Общество , 09 янв, 00:56
0
МЧС подтвердило спасение одного человека из-под лавины в Норильске
Спасателям удалось вытащить из-под снега живой молодую женщину, которая оказалась на месте схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Спасенного человека передали медикам.
Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что спасатели нашли живыми четырех человек. По словам собеседника ТАСС, еще два человека смогли самостоятельно выбраться из-под снега.
Материал дополняется