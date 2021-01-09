МЧС подтвердило спасение одного человека из-под лавины в Норильске

Спасателям удалось вытащить из-под снега живой молодую женщину, которая оказалась на месте схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Спасенного человека передали медикам.

Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что спасатели нашли живыми четырех человек. По словам собеседника ТАСС, еще два человека смогли самостоятельно выбраться из-под снега.

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