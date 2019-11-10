Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось. Об этом сообщил в своем Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку», — говорится в сообщении.

Продюсер добавил, что его источник, ранее контактировавший с Заворотнюк, перестал общаться с актрисой.

«Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше, и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам», — заключил Разин.

Ранее в середине октября родные Заворотнюк официально подвердили, что она проходит лечение. Однако они опровергли слухи о том, что актриса проходит лечение.

Как в августе сообщило издание StarHit, рак мозга диагностировали у 48-летней Заворотнюк после рождения третьего ребенка. Тогда представитель актрисы в беседе с РБК опроверг информацию о наличии у нее какого-либо онкологического заболевания.



В начале сентября стало известно, что Заворотнюк в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из московских клиник, впоследствии актрису, предположительно, ввели в медикаментозную кому с подключением к аппарату вентиляции легких. 19 сентября пиар-директор актрисы заявила, что актриса пришла в сознание.