Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. Об этом во время совещания о развитии генетических технологий с президентом России Владимиром Путиным рассказал директор института Александр Макаров.

По его словам, технология применима в том числе для лечения опухолей головного мозга — глиобластом, — подобных той, которая развилась у актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки», — сообщил генетик, добавив, что в случае с Заворотнюк «ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас институт проверяет эффективность такого метода лечения на добровольцах, которым традиционная терапия уже не помогает. «Есть довольно большой процент случаев, когда происходит ремиссия и больные начинают вести нормальный образ жизни и живут до сих пор», — сказал он.