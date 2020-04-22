Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы

Анастасия Заворотнюк (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком. Об этом заявила ее представитель Марина Потапова «Московскому комсомольцу» («МК»).

Ранее справку опубликовала газета «Комсомольская правда». В документе говорилось, что Заворотнюк с января находится на лечении в Центральной клинической больнице (ЦКБ) при Управлении делами президента России с диагнозом «глиобластома» (опухоль мозга).

Кроме того, подлинность справки не подтвердили в ЦКБ, где якобы выписали справку, пишет «МК». Там сказали, что в учреждении «многие звезды лечатся», но «о Заворотнюк никто не знает и не слышал».

PR-менеджер и концертный директор Заворотнюк отказались от комментариев РБК.