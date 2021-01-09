Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Правила жизни практикующего архитектора Марко Михича-Ефтича РБК Cтиль и Philips, 03:40 Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа Политика, 03:26 Посольство заявило об отсутствии россиян среди задержанных в Вашингтоне Общество, 03:24 Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР Политика, 02:39 Демократы представили проект импичмента Трампу за «разжигание мятежа» Политика, 02:25 Как закрыть 18 магазинов и вырасти на 40% в пандемию РБК и Amway, 02:22 На юго-востоке Москвы из-за наезда легковушки на пешеходов погиб человек Общество, 02:07 Минюст США оценил возможность обвинения Трампа из-за штурма Конгресса Общество, 01:42 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 01:15 В США допустили появление «американского» штамма коронавируса Общество, 00:57 МЧС подтвердило спасение одного человека из-под лавины в Норильске Общество, 00:56 Байден порадовался отсутствию Трампа на инаугурации Политика, 00:15 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 00:01 Власти Саудовской Аравии полностью откроют границы с конца марта Общество, 08 янв, 23:25
Выборы президента США ,  
0 

Посольство заявило об отсутствии россиян среди задержанных в Вашингтоне

Российских граждан нет среди тех, кто был задержан или пострадал из-за захвата здания Конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщило в Facebook российское посольство в США.

«Запросили госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено», — уточняется в сообщении.

Последствия беспорядков в конгрессе для Трампа. Главное
Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

Посольство пообещало при необходимости оказать россиянам консульско-правовое содействие.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка. Русскоязычный задержанный, как пишет газета, заявил в суде, что не знает, «о каком незаконном вторжении вы говорите».

Минюст США оценил возможность обвинения Трампа из-за штурма Конгресса
Общество

После беспорядков в Вашингтоне, по информации The Washington Post, власти предъявили обвинения 55 лицам.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Беспорядки у Конгресса разгорелись 6 января по местному времени, когда он должен был утвердить результаты президентских выборов. Протестующие смогли прорваться внутрь, полиция вытеснила их спустя несколько часов, применив огнестрельное оружие, дубинки, слезоточивый газ. Известно о гибели пяти человек, в том числе одного полицейского.

США Конгресс протесты посольство
Материалы по теме
Демократы представили проект импичмента Трампу за «разжигание мятежа»
Политика
Последствия беспорядков в конгрессе для Трампа. Главное
Политика
Минюст США оценил возможность обвинения Трампа из-за штурма Конгресса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter