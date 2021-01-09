Посольство заявило об отсутствии россиян среди задержанных в Вашингтоне

Российских граждан нет среди тех, кто был задержан или пострадал из-за захвата здания Конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщило в Facebook российское посольство в США.

«Запросили госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено», — уточняется в сообщении.

Посольство пообещало при необходимости оказать россиянам консульско-правовое содействие.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка. Русскоязычный задержанный, как пишет газета, заявил в суде, что не знает, «о каком незаконном вторжении вы говорите».