Трамп созвал сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов

Акция пройдет в Вашингтоне 6 января, когда сенат и палата представителей должны утвердить Байдена президентом. По словам Трампа, в этот день будет обнародовано «огромное количество доказательств» фальсификаций на выборах

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Действующий президент США Дональд Трамп, который отказался признать поражение на выборах, анонсировал в Twitter митинг своих сторонников.

«Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (19:00 мск) 6 января», — написал он, добавив, что информацию о месте его проведения уточнит позже. Трамп пообещал представить «огромное количество доказательств», что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.

В этот день сенат и палата представителей конгресса США должны утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу демократа Джо Байдена. Трамп и ранее звал своих сторонников на акцию в Вашингтоне 6 января, посоветовав им «никогда не сдаваться». Выборы он назвал «крупнейшей аферой в истории» Соединенных Штатов.

Бывшая советница вице-президента Майка Пенса Оливия Трой, которая выступала с критикой руководства Белого дома с тех пор, как покинула должность в сентябре, выразила обеспокоенность из-за возможных беспорядков на будущем митинге. По ее словам, Трамп подстрекает своих сторонников к насилию.