Трамп пообещал «адскую битву» за президентский пост

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Дональд Трамп пообещал не отдавать без сопротивления власть избранному президенту США, демократу Джо Байдену, даже если сторонники Байдена «захватят» сенат и Белый дом. Об этом он сообщил во время митинга в штате Джорджия, запись выступления опубликована в Twitter Трампа.

«Если демократы займут сенат и Белый дом, то мы будем бороться с ними изо всех сил, драться как в аду», — заявил он.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Однако подсчет голосов затянулся из-за рекордного голосования по почте и высокой явки. В итоге выборщики определили новым президентом Байдена. Его инаугурация запланирована на 20 января.

Трамп отказывается признать поражение. Он утверждает, что выборы были подтасованы. Однако до сих пор попытки политика оспорить результаты через суд были безуспешны. Ожидается, что 6 января сенат и палата представителей конгресса США утвердят итоги голосования коллегии выборщиков.