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WP узнала о русскоязычном задержанном за беспорядки в Вашингтоне

Фото: Jose Luis Magana / AP
Фото: Jose Luis Magana / AP

Одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, перед Верховным судом округа Колумбия предстали 40 обвиняемых в незаконном проникновении в государственную собственность.

Русскоязычный задержанный, как пишет газета, заявил на заседании суда: «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите». Другие данные о говорящем на русском языке задержанном не приводятся.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Еще одного арестованного обвинили в хранении «автоматического оружия военного образца» и 11 бутылок с зажигательной смесью, другого — в нападении с хоккейной клюшкой на полицейского. Более того, прокуроры собирают доказательства для дополнительного обвинения в нарушении комендантского часа.

The Washington Post передала, что большинство обвиняемых приехали в Вашингтон из Орегона, Флориды, Вайоминга, Коннектикута, Пенсильвании, Мэриленда и Вирджинии.

Штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа произошел 6 января в ходе заседания по утверждению итогов прошедших выборов, на которых победу одержал его соперник Джо Байден. Сотрудники правоохранительных органов разогнали протестующих, использовав слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Во время беспорядков погибли пять человек. 

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