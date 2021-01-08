WP узнала о русскоязычном задержанном за беспорядки в Вашингтоне

Фото: Jose Luis Magana / AP

Одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, перед Верховным судом округа Колумбия предстали 40 обвиняемых в незаконном проникновении в государственную собственность.

Русскоязычный задержанный, как пишет газета, заявил на заседании суда: «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите». Другие данные о говорящем на русском языке задержанном не приводятся.

Еще одного арестованного обвинили в хранении «автоматического оружия военного образца» и 11 бутылок с зажигательной смесью, другого — в нападении с хоккейной клюшкой на полицейского. Более того, прокуроры собирают доказательства для дополнительного обвинения в нарушении комендантского часа.