Минюст США оценил возможность обвинения Трампа из-за штурма Конгресса

Всего после беспорядков в Вашингтоне власти предъявили обвинения 55 лицам. В основном подозреваемых обвиняют в незаконном проникновении и нападении.

Ранее исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что проверять будут всех причастных к случившемуся, и в случае доказанности вины им будут предъявлены обвинения. Таким образом он не исключил, что обвинение могут предъявить и самому Трампу. «Да, мы рассматриваем действия всех [причастных к ситуации], не только людей, которые ворвались в здание [конгресса], но и <...> были ли другие, которые, возможно, помогали, способствовали или играли в этом какую-то вспомогательную роль», — уточнил он.

Накануне протестов во время митинга в Джорджии Трамп говорил, что если демократы займут сенат и Белый дом, то республиканцы будут «драться с ними как в аду». После того, как события в американкой столице вышли из-под контроля, Трамп призвал протестующих разойтись по домам. Позже он осудил произошедшее насилие и пообещал, что те, кто нарушил закон во время митинга, «заплатят» за это.

В результате беспорядков в Капитолии погибли пять человек, из них один полицейский.