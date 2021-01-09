Минюст США оценил возможность обвинения Трампа из-за штурма Конгресса
Министерство юстиции США не ожидает, что президенту страны Дональду Трампу предъявят обвинения из-за действий его сторонников, которые ворвались в здание американского Конгресса и сорвали его заседание. В результате этих протестов погибли несколько человек. Позицию Минюста сообщил его представитель, передает CNBC.
«Мы не ожидаем никаких обвинений такого рода», — заявил он.
Представитель уточнил, что пока из-за событий в Конгрессе никому не предъявляли обвинений в подстрекательстве к беспорядкам или мятеже. Текущее расследование беспорядков он назвал чрезвычайно сложным.
Другой чиновник Минюста отметил, что сейчас министерство изучает только те нарушения закона, которые могли быть допущены непосредственно при самом захвате здания.