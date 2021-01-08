И.о. прокурора не исключил обвинения Трампа из-за штурма Капитолия

Судебные власти будут изучать действия всех причастных к беспорядкам в Вашингтоне, заявил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майк Шервин в ответ на вопрос о том, будут ли проверять заявления президента Дональда Трампа, передает The Washington Post.

И.о. прокурора спросили, будут ли власти проверять заявления, прозвучавшие во время митинга в поддержку Трампа у Капитолия. «Да, мы рассматриваем действия всех [причастных к ситуации], не только людей, которые ворвались в здание [конгресса], но <...> были ли другие, которые, возможно, помогали,. способствовали или играли в этом какую-то вспомогательную роль. Мы рассмотрим действия каждого причастного и все уголовные обвинения», — заявил Шерман.

Ему также задали вопрос о том, будут ли проверяться конкретно высказывания Трампа. Накануне протестов во время митинга в Джорджии он заявил, что если демократы займут сенат и Белый дом, то «мы будем бороться с ними изо всех сил, драться как в аду».

«Мы проверяем действия всех причастных и каждого, кто сыграл свою роль, если доказательства будут свидетельствовать о преступлении, им будет предъявлено обвинение», — еще раз подчеркнул на это Шервин.