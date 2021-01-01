Сербия получила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V»

Сербия получила пробную партию из 20 доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РТС.

Агентство информационной безопасности республики направило ее в Институт общественного здоровья «Торлак», где препарат проверят местные специалисты.

«Наши эксперты будут изучать его в последующие дни и недели, чтобы определить, можем ли мы его использовать», — сообщил президент.

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