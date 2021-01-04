Сербия с 5 января начнет вакцинацию «Спутником V»

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Испытания российской вакцины «Спутник V» в Сербии начнутся 5 января. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мирсад Джерлек, слова которого цитирует Informer.

«На протяжении текущей недели будет использовано 2400 доз российской вакцины «Спутник V». Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление», — сказал Джерлек.

Разрешение на использование российской вакцины в Сербии было получено 31 декабря. Агентство по лекарственным препаратам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на ввоз в страну 2,4 тыс. доз.

Первая, пробная, партия «Спутника V» поступила в балканскую республику в начале декабря, тогда на территорию страны ввезли 20 доз препарата. Власти страны говорили о возможности совместного производства препарата. Позже президент Александр Вучич заявил, что сербские власти обсуждали такую возможность с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.