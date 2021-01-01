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Пандемия коронавируса ,  
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Сербия ужесточила карантин из-за COVID-19

Власти Сербии со вторника, 24 ноября, вводят новые ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте правительства страны.

В частности, будет ограничена работа ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, букмекерских контор и торговых центров — они должны закрываться в 18:00. Также запрещено собираться группами более пяти человек. В магазинах и торговых центрах на каждого посетителя должно приходиться 4 кв.м. Большинство работников должны быть переведены на удаленку.

Обязательно ношение масок в общественных местах и транспорте. При этом городской транспорт должен быть заполнен наполовину.

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Фото:Michaela Rehle / Reuters

Ограничительные меры вводятся на 10 дней. Они могут быть продлены, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.

По данным Министерства здравоохранения Сербии на 23 ноября, в стране с начала эпидемии выявлено уже 126 187 случаев заболевания COVID-19. Общее число умерших составляет 1237 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
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Уже несколько десятков стран, в том числе европейских, ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19. В таких странах, как Чехия, Бельгия, Италия, действует комендантский час. Некоторые государства, например Греция, Австрия, Франция, Великобритания, решили вернуться к самоизоляции.

22 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили, что Европе грозит третья волна коронавируса. В организации считают недостаточной реакцию европейских стран на пандемию. В начале 2021 года их ожидает новая волна COVID-19, если государства не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с вирусом, предупредили в ВОЗ.

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