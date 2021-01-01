Сербия ужесточила карантин из-за COVID-19

Власти Сербии со вторника, 24 ноября, вводят новые ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте правительства страны.

В частности, будет ограничена работа ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, букмекерских контор и торговых центров — они должны закрываться в 18:00. Также запрещено собираться группами более пяти человек. В магазинах и торговых центрах на каждого посетителя должно приходиться 4 кв.м. Большинство работников должны быть переведены на удаленку.

Обязательно ношение масок в общественных местах и транспорте. При этом городской транспорт должен быть заполнен наполовину.

Ограничительные меры вводятся на 10 дней. Они могут быть продлены, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.