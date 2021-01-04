В Баренцевом море прекратили поиски моряков с судна «Онега»

Поисково-спасательная операция в районе крушения судна «Онега» в Баренцевом море, где пропали 17 моряков, завершена, тела погибших не найдены. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает ТАСС.

«Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты», — сказали в пресс-службе.

Рыболовецкое судно «Онега», на борту которого было 19 человек, затонуло в Баренцевом море 28 декабря. Двоих моряков спасло другое рыболовецкое судно. Остальных выживших искали в том числе самолет Ил-38 и аварийно-спасательное судно «Микола». Однако в результате спасатели нашли только тело одного из 17 пропавших членов экипажа траулера. Мужчина держался за спасательный круг, смерть могла наступить от переохлаждения.

По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта). Владелец судна, Рыболовецкий колхоз имени Калинина, сообщил РБК, что судно затонуло из-за обледенения.