Спасатели нашли погибшего члена экипажа траулера «Онега»
Спасателям удалось обнаружить одного из 17 пропавших членов экипажа траулера «Онега». Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на капитана мурманского порта, тело моряка нашли участники поисковой операции в Баренцевом море. Мужчина держался за спасательный круг. Причиной смерти могло стать переохлаждение.
Судьба еще 16 человек пока неизвестна.
Всего на борту «Онеги» находились 19 человек. Двоих из них удалось спасти.
О крушении траулера стало известно утром 28 декабря. Выжившие рассказали, что судно обледенело и затонуло, а людей буквально смыло волной с палубы.
По факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта).