Спасатели нашли погибшего члена экипажа траулера «Онега»

Фото: МЧС России / ТАСС

Спасателям удалось обнаружить одного из 17 пропавших членов экипажа траулера «Онега». Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на капитана мурманского порта, тело моряка нашли участники поисковой операции в Баренцевом море. Мужчина держался за спасательный круг. Причиной смерти могло стать переохлаждение.

Судьба еще 16 человек пока неизвестна.

Всего на борту «Онеги» находились 19 человек. Двоих из них удалось спасти.

О крушении траулера стало известно утром 28 декабря. Выжившие рассказали, что судно обледенело и затонуло, а людей буквально смыло волной с палубы.

По факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта).