СК возбудил дело после крушения судна в Баренцевом море

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту затопления судна «Онега» с 19 рыбаками в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«По факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение Правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, опрокидывание и затопление рыболовецкого судна произошло утром 28 декабря. Сообщается, что на корабле сработал спасательный буй. Информация об этом поступила в спасательную службу. Сейчас на месте работают спасатели и следователи.

В Мурманской транспортной прокуратуре РБК сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. По информации ведомства, из 19 находящихся на борту человек спасены двое. Остальных рыбаков ищут спасатели.