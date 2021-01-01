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СК возбудил дело после крушения судна в Баренцевом море

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту затопления судна «Онега» с 19 рыбаками в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«По факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение Правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, опрокидывание и затопление рыболовецкого судна произошло утром 28 декабря. Сообщается, что на корабле сработал спасательный буй. Информация об этом поступила в спасательную службу. Сейчас на месте работают спасатели и следователи.

В Баренцевом море затонуло судно с 19 рыбаками на борту
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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

В Мурманской транспортной прокуратуре РБК сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. По информации ведомства, из 19 находящихся на борту человек спасены двое. Остальных рыбаков ищут спасатели.

О крушении судна РБК ранее сообщили в Главном управлении МЧС по Архангельской области. По словам спасенных моряков, один из их коллег погиб, его смыло в море. По предварительным данным, крушение судна произошло из-за обледенения. Первый заместитель Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук рассказал РБК, что на борту судна, скорее всего, находились россияне.

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