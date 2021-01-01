Глава Мурманской области поручил помочь семьям моряков судна «Онега»

Андрей Чибис (Фото: gov-murman.ru)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил профильным министерствам правительства региона оказать помощь семьям моряков с затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега». Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

«Идет поиск пропавших рыбаков. Для их родных открыта горячая линия, работают психологи. По предварительной информации, большинство экипажа — 16 человек — мурманчане. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», — заявил Чибис.

В администрации также сообщили, что траулер «Онега» был построен в 1979 году. Информация о том, что судно тонет, поступила около 06:00 мск 28 декабря. Оказавшееся поблизости судно «Войково» приняло на борт двух выживших. Поиски еще 17 рыбаков продолжаются.

В пресс-службе уточнили, что в момент крушения в районе наблюдалось волнение 1,5–2 м и восточный ветер 14 м/с.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение «Правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта»). По предварительным данным, причиной крушения судна стало обледенение.