В Мурманской области объявили траур по погибшим морякам судна «Онега»

Фото: МЧС России

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 29 декабря днем траура в связи с гибелью членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», потерпевшего бедствие в Баренцевом море. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По всему региону будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры власти рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Власти намерены выделить по 1 млн руб. семьям погибших моряков.

Рыболовецкое судно «Онега» затонуло утром 28 декабря в районе архипелага Новая Земля. На борту находились 19 членов экипажа, из них двоих удалось спасти. Позднее в ходе поисков спасатели обнаружили тело одного из пропавших моряков.



По предварительным данным, причиной бедствия стало обледенение судна. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта).