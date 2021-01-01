Северный флот направил самолет на поиски пропавших рыбаков «Онеги»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 73,72 (+0,03) Инвестиции, 13:00
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 90,13 (+0,25) Инвестиции, 13:00
Губернатора Ульяновской области госпитализировали с COVID-19 Общество, 14:26 Семь ошибок при внедрении OKR — и как их избежать Pro, 14:26 Как закрыть 18 магазинов и вырасти на 40% в пандемию РБК и Amway, 14:23 Какую продукцию из рыбы сегодня уместно относить к категории качественной Партнерский материал, 14:14 Kia назвала стоимость нового Carnival для России Авто, 14:05 Кинопремия «Золотой орел-2020» объявила номинантов Стиль, 14:01 Вернуть обычную жизнь и купить щенка: бизнес и министры о планах на год Бизнес, 14:00 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 13:54 Северный флот направил самолет на поиски пропавших рыбаков «Онеги» Общество, 13:52 Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев Общество, 13:50 Третьяк рассказал о перенесенном COVID-19 Спорт, 13:47 Худрука «Ералаша» Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом Общество, 13:41 От каких криптовалют ждать сильного роста на этой неделе. 5 монет Крипто, 13:38 Аналитики оценили рост стоимости элитной недвижимости в Москве Недвижимость, 13:32
Общество ,  
0 

Северный флот направил самолет на поиски пропавших рыбаков «Онеги»

Самолет морской авиации Северного флота Ил-38
Самолет морской авиации Северного флота Ил-38 (Фото: Минобороны РФ)

Северный флот направил самолет Ил-38 на поиски членов экипажа затонувшего траулера «Онега», сообщили РБК в пресс-службе флота. Также в район происшествия следует аварийно-спасательное судно «Микола» Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), рассказал представитель агентства.

В Росрыболовстве уточнили, что утром оперативному дежурному агентства поступила информация о затоплении судна «Онега». «В непосредственной близости от места катастрофы находились рыбопромысловые суда «Войково», «Капелан» и «Антиас». На борт «Войково» подняты двое из 19 членов экипажа «Онеги», — сообщили в ведомстве.

В агентстве создан оперативный штаб по расследованию причин случившегося. Поисково-спасательные работы продолжаются, отметил представитель Росрыболовства.

Утром 28 декабря в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 человек, двоих удалось спасти, позднее спасатели обнаружили тело еще одного моряка. Сейчас ведутся поиски остальных. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего транспорта (ч. 3 ст. 263 УК России).

Баренцево море Архангельская область затопление МЧС траулер Росрыболовство Северный флот новости
Материалы по теме
Спасатели нашли погибшего члена экипажа траулера «Онега»
Общество
Глава Мурманской области поручил помочь семьям моряков судна «Онега»
Общество
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при затоплении «Онеги»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter