Северный флот направил самолет на поиски пропавших рыбаков «Онеги»

Самолет морской авиации Северного флота Ил-38 (Фото: Минобороны РФ)

Северный флот направил самолет Ил-38 на поиски членов экипажа затонувшего траулера «Онега», сообщили РБК в пресс-службе флота. Также в район происшествия следует аварийно-спасательное судно «Микола» Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), рассказал представитель агентства.

В Росрыболовстве уточнили, что утром оперативному дежурному агентства поступила информация о затоплении судна «Онега». «В непосредственной близости от места катастрофы находились рыбопромысловые суда «Войково», «Капелан» и «Антиас». На борт «Войково» подняты двое из 19 членов экипажа «Онеги», — сообщили в ведомстве.

В агентстве создан оперативный штаб по расследованию причин случившегося. Поисково-спасательные работы продолжаются, отметил представитель Росрыболовства.

Утром 28 декабря в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 человек, двоих удалось спасти, позднее спасатели обнаружили тело еще одного моряка. Сейчас ведутся поиски остальных. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего транспорта (ч. 3 ст. 263 УК России).