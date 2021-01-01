Врачи рассказали, как избежать новогодних запоев и алкогольных отравлений

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Накануне новогодней ночи нужно выспаться, а в сам праздник плотно поесть — это позволит организму лучше переработать алкоголь и избежать сильной интоксикации, объяснил РБК психиатр-нарколог Алексей Магалиф.

«Есть известное правило: накануне перед принятием алкоголя, тем более перед праздником, когда люди предпочитают посидеть целую ночь, нужно хорошо выспаться, чувствовать себя отдохнувшим. Также нужно поесть, чтобы чувствовать легкую сытость», — сообщил врач.

Магалиф отметил, что алкогольные напитки нельзя смешивать, стоит выбрать один и пить его в течение вечера. Важно делать паузы при приеме алкоголя. «Если они будут в пределах получаса, то это будет хорошо, чтобы организм успел переработать алкоголь и чтобы одна доза не наезжала на другую и не вызвала резкого алкогольного опьянения. Такое опьянение и приводит к потере контроля и алкогольной интоксикации», — отметил Магалиф.

Соблюдать перерывы нужно и для того, чтобы успеть распознать, «насколько напиток для вас приятен или вызывает дискомфорт». Это может быть ключевым, если человек приобрел контрафактный алкоголь.