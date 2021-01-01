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Врачи рассказали, как избежать новогодних запоев и алкогольных отравлений

Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Накануне новогодней ночи нужно выспаться, а в сам праздник плотно поесть — это позволит организму лучше переработать алкоголь и избежать сильной интоксикации, объяснил РБК психиатр-нарколог Алексей Магалиф.

«Есть известное правило: накануне перед принятием алкоголя, тем более перед праздником, когда люди предпочитают посидеть целую ночь, нужно хорошо выспаться, чувствовать себя отдохнувшим. Также нужно поесть, чтобы чувствовать легкую сытость», — сообщил врач.

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Магалиф отметил, что алкогольные напитки нельзя смешивать, стоит выбрать один и пить его в течение вечера. Важно делать паузы при приеме алкоголя. «Если они будут в пределах получаса, то это будет хорошо, чтобы организм успел переработать алкоголь и чтобы одна доза не наезжала на другую и не вызвала резкого алкогольного опьянения. Такое опьянение и приводит к потере контроля и алкогольной интоксикации», — отметил Магалиф.

Соблюдать перерывы нужно и для того, чтобы успеть распознать, «насколько напиток для вас приятен или вызывает дискомфорт». Это может быть ключевым, если человек приобрел контрафактный алкоголь.

Психиатр-нарколог Любовь Шишенкова поделилась с РБК, что самый лучший способ избежать алкогольных отравлений — умеренность. Того же мнения и главный врач клиники «Зависимость 24», врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев. В новогодние праздники он рекомендовал пить слабоалкогольные и негазированные напитки.

«Газировка ускоряет всасывание алкоголя в желудок и ускоряет наступление опьянения. Обязательно использовать энтеросорбенты, витамины группы B, аскорбиновую кислоту. Нужно хорошо закусывать, но не жирной и не острой пищей. Желательно сохранять водный баланс и пить много жидкости — на каждую рюмку или бокал нужно принимать стакан воды», — посоветовал Казанцев.

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Врач добавил, что алкоголь нужно приобретать в специализированных магазинах. «Не нужно гнаться за дешевизной и покупать алкоголь в канистрах. Контрафакт грозит отравлением метиловым спиртом, даже малая доза которого приводит к слепоте, коме и даже летальному исходу», — предупредил Казанцев.

Бдительность нужно соблюдать и тем, кто покупает дорогой алкоголь. «Многие обманываются: они считают, что если будут пить литрами, но дорогой элитный алкоголь, то последствия будут другими. Нет, они тоже будут болеть», — напомнил врач.

Алкоголь нужно «разбавлять» большим количеством жидкости — чаем, морсом, водой — такую рекомендацию дал и руководитель отделения психопатологии Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов. Он также отметил, что во время застолья нужно делать перерывы между приемом алкоголя. «Любое психоактивное вещество имеет время всасывания. Поэтому человек выпивает, ему кажется, что эффекта нет, и хочет выпить еще. Но эффект есть, просто он отсроченный. Нужно подождать», — пояснил он.

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Если алкогольная интоксикация все же произошла, то похмеляться не следует. По словам нарколога, эффективнее будет принять горячую ванну или совершить небольшую пробежку, чтобы пропотеть. «Есть другая культурная традиция — употреблять рассолы: огуречный, капустный. Все отравления предполагают разбалансировку среды организма, pH сдвигается, рассол восполняет этот баланс», — заключил Михайлов.

Ранее медики не советовали россиянам пить много шампанского в новогоднюю ночь. Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала тем, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции, ограничить употребление алкоголя. Вирусологи отметили, что злоупотреблять спиртным после вакцинации не стоит, однако сочли допустимым выпить несколько бокалов шампанского.

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