Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации

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При вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо ограничить употребление алкоголя, а не полностью его исключить. Об этом заявила в ходе брифинга вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Суть сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему», — пояснила Голикова.

Она также посоветовала россиянам, которые собираются сделать прививку от COVID-19, отказаться от алкоголя за три дня до процедуры и три дня после. По словам вице-премьера, такие меры будут способствовать формированию иммунитета, который сможет противостоять болезни.

Ранее Голикова заявляла, что необходимо ограничить употребление спиртного на весь период вакцинации человека от коронавируса — на 42 дня, так как российская вакцина «Спутник V» вводится в два этапа. Александр Гинцбург, директор НИЦ имени Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, говорил РБК, что во время вакцинации можно употреблять алкоголь, но умеренно.