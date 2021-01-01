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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

При вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо ограничить употребление алкоголя, а не полностью его исключить. Об этом заявила в ходе брифинга вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Суть сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему», — пояснила Голикова.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Она также посоветовала россиянам, которые собираются сделать прививку от COVID-19, отказаться от алкоголя за три дня до процедуры и три дня после. По словам вице-премьера, такие меры будут способствовать формированию иммунитета, который сможет противостоять болезни.

Ранее Голикова заявляла, что необходимо ограничить употребление спиртного на весь период вакцинации человека от коронавируса — на 42 дня, так как российская вакцина «Спутник V» вводится в два этапа. Александр Гинцбург, директор НИЦ имени Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, говорил РБК, что во время вакцинации можно употреблять алкоголь, но умеренно.

Татьяна Голикова вакцинация алкоголь
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