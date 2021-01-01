Нарколог предупредил о риске алкоголизма из-за детского шампанского

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Взрослые приучают детей к алкоголю, давая им пробовать детское шампанское. Так считает главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн, слова которого приводит «РИА Новости».

«Если вы даете детям «детский алкоголь», вы должны совершенно четко понимать, что вы их приобщаете к алкоголизации. <...> Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием», — заявил эксперт.

По его словам, если в возрасте от трех до пяти лет ребенок попробует безалкогольное шампанское, у него сформируется позитивное отношение к алкоголю, которое родители не смогут изменить.

Специалист указал, что у 10–20% населения, то есть почти у каждого пятого ребенка, может быть генетическая или врожденная склонность к алкоголизму. В то же время Брюн отметил, что точно спрогнозировать судьбу каждого ребенка нельзя.