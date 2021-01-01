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Нарколог предупредил о риске алкоголизма из-за детского шампанского

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Взрослые приучают детей к алкоголю, давая им пробовать детское шампанское. Так считает главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн, слова которого приводит «РИА Новости».

«Если вы даете детям «детский алкоголь», вы должны совершенно четко понимать, что вы их приобщаете к алкоголизации. <...> Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием», — заявил эксперт.

Эксперты рекомендовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
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Фото:Dave Kotinsky / Getty Images for NYCWFF

По его словам, если в возрасте от трех до пяти лет ребенок попробует безалкогольное шампанское, у него сформируется позитивное отношение к алкоголю, которое родители не смогут изменить.

Специалист указал, что у 10–20% населения, то есть почти у каждого пятого ребенка, может быть генетическая или врожденная склонность к алкоголизму. В то же время Брюн отметил, что точно спрогнозировать судьбу каждого ребенка нельзя.

Гинцбург разрешил бокал шампанского провакцинированным от COVID-19
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Фото:Francois Mori / AP

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила, что в детском шампанском содержится много сахара, а регулярное потребление сладких газированных напитков для детей и подростков «представляет особенную опасность» из-за риска ожирения.

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Ранее эксперты рекомендовали россиянам в новогоднюю ночь не пить много шампанского. Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева заявила, что стоит ограничиться двумя бокалами, а научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина сообщила, что игристое вино противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам, а также людям с индивидуальной непереносимостью этого напитка.

алкоголизм шампанское Новый год Евгений Брюн
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