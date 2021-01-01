Мурашко назвал уровень влияния алкоголя на мужскую смертность

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Влияние употребления алкоголя на смертность среди мужчин составляет до 75%. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе брифинга.

«Вклад» потребления алкоголя в смертность у мужчин составляет до 75%», — заявил Мурашко. Среди женщин с первичным поражением сердечной мышцы влияние алкоголя может составлять до 70% с лишним, добавил Мурашко.

Министр напомнил, что в стране идет работа по формированию здорового образа жизни. По его словам, сейчас во всех регионах создано 85 центров по здоровому образу жизни, где можно получить консультации. Также в России проводится диктант по здоровому образу жизни, в котором поучаствовали свыше 250 тыс. человек.

Ранее движение «Трезвая Россия» представило доклад, согласно которому в

стране более 85% трудоспособных россиян употребляют спиртные напитки, что составляет свыше 76 млн человек. Авторы доклада утверждают, что 70% смертей среди трудоспособного населения связано со злоупотреблением алкоголя. По данным «Трезвой России», самыми популярными алкогольными напитками у россиян стали пиво (8,5 млрд л в год) и водка (1 млрд л в год).