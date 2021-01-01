Мурашко назвал уровень влияния алкоголя на мужскую смертность

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 74,84 (-0,62) Инвестиции, 14:22
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 91,35 (-0,63) Инвестиции, 14:22
Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 21:07 «Уфа» предложила уволенному из «Спартака» Газизову вернуться в Башкирию Спорт, 21:01 Аршавин назвал причины провала «Зенита» в Лиге чемпионов Спорт, 20:56 Федосеева-Шукшина развелась с Алибасовым Общество, 20:47 Алиса и Юлия Рубан - о дизайнерской одежде с душой и философией РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 20:46 Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ Бизнес, 20:46 Маск оценил идею объединить SpaceX, Tesla и Neuralink в мегакорпорацию Общество, 20:45 Минздрав назвал победу над коронавирусом главной задачей в 2021 году Общество, 20:42 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 20:38 РБК Pro: почему глава Ryanair перестал хамить клиентам Pro, 20:36 Мурашко назвал уровень влияния алкоголя на мужскую смертность Общество, 20:34 В Германии выявили первый случай заражения «британским штаммом» COVID-19 Общество, 20:27 СМИ узнали дату старта следующего сезона в чемпионате России по футболу Спорт, 20:24 Фигуристы Тарасова и Морозов захватили лидерство на чемпионате России Спорт, 20:19
Общество ,  
0 

Мурашко назвал уровень влияния алкоголя на мужскую смертность

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Влияние употребления алкоголя на смертность среди мужчин составляет до 75%. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе брифинга.

«Вклад» потребления алкоголя в смертность у мужчин составляет до 75%», — заявил Мурашко. Среди женщин с первичным поражением сердечной мышцы влияние алкоголя может составлять до 70% с лишним, добавил Мурашко.

В «Трезвой России» назвали долю употребляющих алкоголь россиян
Общество
Фото:Ralph Orlowski / Getty Images

Министр напомнил, что в стране идет работа по формированию здорового образа жизни. По его словам, сейчас во всех регионах создано 85 центров по здоровому образу жизни, где можно получить консультации. Также в России проводится диктант по здоровому образу жизни, в котором поучаствовали свыше 250 тыс. человек.

Ранее движение «Трезвая Россия» представило доклад, согласно которому в
стране более 85% трудоспособных россиян употребляют спиртные напитки, что составляет свыше 76 млн человек. Авторы доклада утверждают, что 70% смертей среди трудоспособного населения связано со злоупотреблением алкоголя. По данным «Трезвой России», самыми популярными алкогольными напитками у россиян стали пиво (8,5 млрд л в год) и водка (1 млрд л в год).

Михаил Мурашко алкоголь смертность
Материалы по теме
Собянин исключил ограничения на продажу алкоголя в Новый год
Общество
Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации
Общество
Попова порекомендовала прививающимся от COVID не пить алкоголь два месяца
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter