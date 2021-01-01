Эксперты рекомендовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь

Фото: Dave Kotinsky / Getty Images for NYCWFF

Эксперты рекомендовали россиянам в новогоднюю ночь не пить много шампанского, так как это может причинить вред, сообщает «РИА Новости».

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала, что употребление одного-двух бокалов шампанского даст позитивный психологический эффект, но больше пить не стоит.

«Можете себе позволить один-два бокала за праздничным столом в новогоднюю ночь», — отметила специалист.

Ее мнение поддержала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина. По ее словам, употребление шампанского в небольших дозах расслабляет, заряжает положительной энергией и оказывает очень важный психологический эффект.