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Эксперты рекомендовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь

Фото: Dave Kotinsky / Getty Images for NYCWFF
Фото: Dave Kotinsky / Getty Images for NYCWFF

Эксперты рекомендовали россиянам в новогоднюю ночь не пить много шампанского, так как это может причинить вред, сообщает «РИА Новости».

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала, что употребление одного-двух бокалов шампанского даст позитивный психологический эффект, но больше пить не стоит.

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«Можете себе позволить один-два бокала за праздничным столом в новогоднюю ночь», — отметила специалист.

Ее мнение поддержала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина. По ее словам, употребление шампанского в небольших дозах расслабляет, заряжает положительной энергией и оказывает очень важный психологический эффект.

Она добавила, что употребление напитка может стать вредным в том случае, если выпить больше двух бокалов шампанского.

По словам Кошечкиной, игристое вино быстрее других напитков «ударяет в голову» из-за углекислого газа, который ускоряет процесс опьянения.

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Эксперт напомнила, что игристое вино противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам, а также людям с индивидуальной непереносимостью этого напитка.

Специалист рекомендовала заменить шампанское лимонадом или газированной водой с яблочным соком, чтобы по цвету было похоже на игристое вино в том случае, если у человека есть противопоказания к употреблению игристого вина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала ограничить употребление алкоголя гражданам, которые решили сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Опрошенные РБК эксперты согласились с мнением вице-премьера о том, что после вакцинации от COVID-19 злоупотреблять алкогольными напитками не стоит. Однако они отметили, что граждане могут себе позволить несколько бокалов шампанского.

Новый Год шампанское алкоголь
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