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Голикова попросила «чуть потерпеть» с алкоголем при вакцинации

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян немного потерпеть и воздержаться от употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть», — сказала она.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Специалист напомнила, что спиртное угнетает иммунную систему организма, которая и без того переживает стресс из-за прививки.

В начале декабря Голикова рекомендовала тем, кто хочет привиться от коронавируса, суммарно не пить 42 дня. По ее словам, употребление спиртного стоит ограничить в период между двумя инъекциями препарата (21 день), а затем еще на 21 день после последнего укола.

Позже вице-премьер пояснила, что речь не шла о полном запрете. «Суть сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя», — указала она. В то же время Голикова посоветовала полностью отказаться от высокоградусных напитков за три дня до процедуры и три дня после.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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