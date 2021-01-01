Голикова попросила «чуть потерпеть» с алкоголем при вакцинации

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян немного потерпеть и воздержаться от употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть», — сказала она.

Специалист напомнила, что спиртное угнетает иммунную систему организма, которая и без того переживает стресс из-за прививки.

В начале декабря Голикова рекомендовала тем, кто хочет привиться от коронавируса, суммарно не пить 42 дня. По ее словам, употребление спиртного стоит ограничить в период между двумя инъекциями препарата (21 день), а затем еще на 21 день после последнего укола.