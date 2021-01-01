В Москве за сутки выявили более 6 тыс. заразившихся коронавирусом

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За минувшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 6253 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также за сутки 1412 пациентов с коронавирусом были госпитализированы. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 534 человека. Таким образом, общее число заболевших в столице достигло 792 457 человек. Из них более 609 тыс. уже выздоровели. Еще 10 989 человек умерили.

Накануне в Москве выявили 6620 заболевших. В тот же день от коронавируса в столице скончались 76 человек.

По данным оперативного штаба, всего за время пандемии в России коронавирусом заболели свыше 3 млн. человек. Более 27,7 тыс. случаев зафиксировали только за последние сутки.