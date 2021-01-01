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Пандемия коронавируса ,  
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«Британский» штамм коронавируса выявили в Южной Корее и Иордании

Новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, зарегистрировали в Иордании и Южной Корее. Власти стран сообщили о появлении первых зараженных, ранее все они побывали в Британии.

Как указало Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний, новый тип вируса подтвердился у трех человек, членов одной семьи. Из Великобритании зараженные вернулись на прошлой неделе.

Помимо них корейские медики проверят на новый штамм еще одну семью, которая также недавно приехала из Великобритании. Один из ее членов, пожилой мужчина ранее умер, посмертный анализ показал, что он был болен COVID-19, однако точный тип штамма пока не установлен.

«Британский штамм» коронавируса выявили в Канаде
Общество

Министр здравоохранения Иордании Назир Обейдат заявил, цитирует информагентство Petra, что в стране выявили двух заболевших. Новым штаммом заразились муж с женой, которые приехали из Британии 19 декабря. По словам министра, их здоровье полностью в порядке, пару отправили на домашний карантин. Иорданские власти устанавливают круг их контактов.

О новом, более заразном виде коронавируса власти Великобритании сообщили 14 декабря. По данным ВОЗ, он может распространяться среди более молодых групп населения, чем предыдущий вариант SARS-CoV-2. Это, однако, не влияет на тяжесть заболевания.

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России британского штамма COVID
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

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На фоне новостей о более заразном типе коронавируса страны начали ограничивать контакты с Британией. В частности, Россия приостановила полеты туда до 6 января, с 26 декабря введен обязательный двухнедельный карантин для приезжих из Британии и Северной Ирландии. Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил 27 декабря об отсутствии штамма на российской территории.

Несмотря на принятые меры, новый штамм уже зарегистрировали за пределами Великобритании, в том числе в Канаде, Дании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Австралии, Франции и Японии.

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