«Британский» штамм коронавируса выявили в Южной Корее и Иордании

Новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, зарегистрировали в Иордании и Южной Корее. Власти стран сообщили о появлении первых зараженных, ранее все они побывали в Британии.

Как указало Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний, новый тип вируса подтвердился у трех человек, членов одной семьи. Из Великобритании зараженные вернулись на прошлой неделе.

Помимо них корейские медики проверят на новый штамм еще одну семью, которая также недавно приехала из Великобритании. Один из ее членов, пожилой мужчина ранее умер, посмертный анализ показал, что он был болен COVID-19, однако точный тип штамма пока не установлен.

Министр здравоохранения Иордании Назир Обейдат заявил, цитирует информагентство Petra, что в стране выявили двух заболевших. Новым штаммом заразились муж с женой, которые приехали из Британии 19 декабря. По словам министра, их здоровье полностью в порядке, пару отправили на домашний карантин. Иорданские власти устанавливают круг их контактов.