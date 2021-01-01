В Москве выявили более 6,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Фото: Павел Головкин / AP

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 6620 человек, передает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Также за сутки госпитализировали 1798 пациентов с COVID-19. На искусственной вентиляции легких в столичных больницах находится 552 человека.

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 786 204 человек. Из них 604 604 выздоровели, 10 913 скончались.

В Подмосковье за сутки выявили 1609 новых случаев заражения COVID-19. По данным оперативного штаба, число заболевших за все время в регионе достигло 149 тыс. Из них выздоровели 106,6 тыс., умерли 2 813 человек.