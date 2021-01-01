В Москве за сутки умерли 76 человек с коронавирусом

Всего в столице от коронавируса скончались 10 989 человек, заболевание COVID-19 подтвердили у 786,2 тыс. человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За прошедшие сутки в Москве скончались 76 человек с диагностированным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число смертей в столице приблизилось к 11 тыс. и составило 10 989.

По этому показателю Москва находится на первом месте среди регионов. За ней идут Санкт-Петербург, где умерли 7378 человек, и Московская область с 2813 смертями. Всего в России, по данным штаба, зарегистрировали 54 778 летальных исходов с начала распространения вируса.

В общей сложности в Москве заражение коронавирусом выявили у 786,2 тыс. человек, это также самый высокий показатель по России. В тройке лидеров по числу заболевших COVID-19 — Петербург (227 тыс.) и Подмосковье (149 тыс.). Количество заболевших в России уже превысило 3 млн.