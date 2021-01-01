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В Москве за сутки умерли 76 человек с коронавирусом

Всего в столице от коронавируса скончались 10 989 человек, заболевание COVID-19 подтвердили у 786,2 тыс. человек
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За прошедшие сутки в Москве скончались 76 человек с диагностированным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число смертей в столице приблизилось к 11 тыс. и составило 10 989.

По этому показателю Москва находится на первом месте среди регионов. За ней идут Санкт-Петербург, где умерли 7378 человек, и Московская область с 2813 смертями. Всего в России, по данным штаба, зарегистрировали 54 778 летальных исходов с начала распространения вируса.

В общей сложности в Москве заражение коронавирусом выявили у 786,2 тыс. человек, это также самый высокий показатель по России. В тройке лидеров по числу заболевших COVID-19 — Петербург (227 тыс.) и Подмосковье (149 тыс.). Количество заболевших в России уже превысило 3 млн.

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Фото:Yara Nardi / Reuters

В Москве продолжается кампания по вакцинации от коронавируса, которая стартовала 5 декабря. Пока в ней участвуют люди из групп риска, например работники медучреждений, образовательных организаций, транспорта, СМИ. С 28 декабря начнется запись на прививку и для пожилых людей. За два дня до этого Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет.

С этого же дня будет расширен список тех, кто может сделать прививку. В него войдут сотрудники правоохранительных органов, сфер ЖКХ, общепита, спорта, волонтеры и те, кто работает в некоммерческих и религиозных организациях.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
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