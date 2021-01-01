За сутки в России выявили более 27 тыс. новых случаев COVID-19

Число летальных случаев оказалось минимальным с середины месяца. Общее число смертей, по данным оперштаба, превысило 55 тыс.

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

За последние сутки в России были выявлены 27 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Общее число заболевших достигло таким образом 3 078 035 человек.

Умерли от последствий коронавирусной инфекции за последние сутки 487 человек. Это минимальный показатель с 14 декабря, когда было зафиксировано 450 летальных случаев.

Всего с начала пандемии умерли 55 265 человек.

Выздоровели за последние сутки 20 480 человек (2 471 309 с начала пандемии).

Наибольшее число заболевших было зафиксировано в Москве: 6253. За последние сутки в столице умерли 76 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.