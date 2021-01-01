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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России выявили более 27 тыс. новых случаев COVID-19

Число летальных случаев оказалось минимальным с середины месяца. Общее число смертей, по данным оперштаба, превысило 55 тыс.
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

За последние сутки в России были выявлены 27 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Общее число заболевших достигло таким образом 3 078 035 человек.

Умерли от последствий коронавирусной инфекции за последние сутки 487 человек. Это минимальный показатель с 14 декабря, когда было зафиксировано 450 летальных случаев.

Всего с начала пандемии умерли 55 265 человек.

Выздоровели за последние сутки 20 480 человек (2 471 309 с начала пандемии).

Наибольшее число заболевших было зафиксировано в Москве: 6253. За последние сутки в столице умерли 76 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Санкт-Петербурге выявлены 3748 случаев заражения. Это минимальный показатель в городе с 8 декабря, когда заболели 3734 человека. Умерли в Санкт-Петербурге за сутки 75 человек.

Наибольшее число случаев заражения за последние сутки было зафиксировано в следующих регионах:

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  • Московская область — 1606;
  • Нижегородская область — 502;
  • Свердловская область — 404;
  • Ростовская область — 390;
  • Воронежская область — 387.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
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от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Артем Филипенок
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