Песков сообщил о «сильно резанувших сердце» Путину словах Зеленского

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президенту России Владимиру Путину были неприятны слова его украинского коллеги Владимира Зеленского, обвинившего СССР в развязывании Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, это «сильно резануло слух и сердце» не только Путину, но и ветеранам войны и тем, чьи предки воевали. «Да и на самой Украине очень много таких», — отметил Песков.

В январе Зеленский поддержал Польшу, которая возлагает на Советский Союз ответственность за начало Второй мировой войны. Украинский лидер назвал республику первой страной, ощутившей «сговор тоталитарных режимов». По его мнению, именно это привело к началу войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста».

Комментируя слова украинского президента, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их предательством украинского народа. Дипломат назвала аморальным придумывание «равной ответственности убийцы и жертвы». «После этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране?» — говорила она.