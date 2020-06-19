Путин заявил о негативном отношении к словам Зеленского об СССР

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, поставившего СССР в один ряд с фашистской Германией, негативно скажется на российско-украинских отношениях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Негативно. Я думаю, что и для него самого — Владимира Александровича — ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадал в ходе Второй мировой войны», — заявил российский президент.

В начале января Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что Киев поддерживает позицию Варшавы о том, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР.

Как отмечал украинский лидер, Польша стала первой из стран, которые «почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов». Зеленский говорил, что именно это привело к началу Второй мировой войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста». Президент Украины также призвал демократические государства объединиться и «не молчать, как это было в 1939 году».

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, заявил, что слова украинского президента должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.

Путин в телефонном разговоре с Зеленским указывал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.