Захарова назвала предательством своего народа слова Зеленского о войне

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны «переходит все границы» и является «предательством своего народа». Такое мнение высказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

По словам Захаровой, украинский лидер фактически сравнил СССР с нацистской Германией, которая «запустила смертоносный маховик холокоста». Дипломат отметила, что преступно и аморально «придумывать равную ответственность убийцы и жертвы». «После этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране?» — резюмировала она.

Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу высказался в поддержку официального мнения Варшавы, согласно которому СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны в Европе. По его словам, Польша первой ощутила на себе «сговор тоталитарных режимов». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что мнение Зеленского об ответственности Советского Союза недопустимо и не вызывает ничего, кроме сожаления и непонимания.