Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне

Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер также отметил, что в разгром нацистской Германии внесли вклад все народы СССР.

Путин и Зеленский провели телефонный разговор 14 февраля, сообщила ранее пресс-служба президента Украины. Президенты обсудили реализацию минских договоренностей и решений, принятых на саммитах в «нормандском формате», затронули вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. В сообщении Кремля говорится, что разговор состоялся по инициативе Зеленского.

В последние месяцы Владимир Путин не раз затрагивал тему исторической правды о Второй мировой войне. В декабре он раскритиковал резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которая осудила Россию за попытки «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». Президент назвал такую информацию «бредом» и «беспардонной ложью». По его словам, европейские депутаты поставили на одну доску СССР и нацистскую Германию.