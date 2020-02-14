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Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне

Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер также отметил, что в разгром нацистской Германии внесли вклад все народы СССР.

Путин и Зеленский провели телефонный разговор 14 февраля, сообщила ранее пресс-служба президента Украины. Президенты обсудили реализацию минских договоренностей и решений, принятых на саммитах в «нормандском формате», затронули вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. В сообщении Кремля говорится, что разговор состоялся по инициативе Зеленского.

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В последние месяцы Владимир Путин не раз затрагивал тему исторической правды о Второй мировой войне. В декабре он раскритиковал резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которая осудила Россию за попытки «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». Президент назвал такую информацию «бредом» и «беспардонной ложью». По его словам, европейские депутаты поставили на одну доску СССР и нацистскую Германию.

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Вслед за этим разгорелся спор между Россией и Польшей о роли обеих стран во Второй мировой войне. МИД Польши обвинил Москву в представлении «ложной картины событий», отметив, что считает СССР и гитлеровскую Германию двумя странами, начавшими войну. Путин в свою очередь заявил, что Польша сама в 1938 году вместе с нацистской Германией «поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска в 1939 году вошли в Польшу уже после того, как ее правительство утратило контроль над ситуацией в стране.

Украина в этом споре поддержала Польшу. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своей статье отметил, что Россия «приписывает себе чужие победы и перекладывает на других собственную ответственность за преступления». По его словам, Москва разыгрывает «историческую карту», чтобы подорвать единство Европы.

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вторая мировая война
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