Песков назвал санкции против «Северного потока-2» «ковбойской атакой»

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Санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2» являются «неприкрытой ковбойской рейдерской» атакой. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

«Давайте возьмем «Газпром», который работает вместе со своими европейскими партнерами над «Северным потоком-2». Совершенно неприкрытая, такая ковбойская рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против «Северного потока-2», — сказал Песков.

Песков отметил, что, несмотря на санкции, участникам проекта удается продолжать работу и «приближаться к его завершению».

12 декабря сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, предполагающий выделение $740 млрд на нужды Пентагона.

В согласованный проект оборонного бюджета были включены новые санкции против «Северного потока-2», которые касаются ограничений для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства трубы. Однако президент США Дональд Трамп отказался подписывать проект оборонного бюджета. Глава государства заявил, что законопроект является «подарком для России и Китая», поскольку не содержит «важных пунктов» для обеспечения национальной безопасности США.