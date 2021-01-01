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Песков назвал санкции против «Северного потока-2» «ковбойской атакой»

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Фото: Stefan Sauer / dpa-Zentralbild / ТАСС
Фото: Stefan Sauer / dpa-Zentralbild / ТАСС

Санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2» являются «неприкрытой ковбойской рейдерской» атакой. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

«Давайте возьмем «Газпром», который работает вместе со своими европейскими партнерами над «Северным потоком-2». Совершенно неприкрытая, такая ковбойская рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против «Северного потока-2», — сказал Песков.

Песков отметил, что, несмотря на санкции, участникам проекта удается продолжать работу и «приближаться к его завершению».

Песков оценил шансы США «вбить кол» в строительство «Северного потока-2»
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Фото:Krisztian Bocsi / Bloomberg

12 декабря сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, предполагающий выделение $740 млрд на нужды Пентагона.
В согласованный проект оборонного бюджета были включены новые санкции против «Северного потока-2», которые касаются ограничений для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства трубы. Однако президент США Дональд Трамп отказался подписывать проект оборонного бюджета. Глава государства заявил, что законопроект является «подарком для России и Китая», поскольку не содержит «важных пунктов» для обеспечения национальной безопасности США.

В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства трубопровода, отмечали, что новые санкции окажут влияние на западных подрядчиков и инвесторов и напрямую затронут более 120 компаний более чем из 12 стран.

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Против введения новых санкций высказались в Еврокомиссии. Там заявили, что «европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах». В Кремле заявляли, что продолжат отстаивать интересы России при реализации проекта «Северного потока-2».

11 декабря баржа «Фортуна» приступила к достройке немецкого участка газопровода. Барже необходимо будет уложить 2,6 км труб на глубине менее 30 м. На данный момент трубопровод достроен более чем на 90%.

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