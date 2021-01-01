Кремль пообещал защищать интересы России в связи с «Северным потоком - 2»

Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB / ТАСС

Россия будет делать все, чтобы защитить свои интересы при реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости». Так он ответил на вопрос о планах по противодействию санкциям США против «Северного потока — 2».

«Мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Говоря о возможности введения Россией специального режима для компаний, чтобы компенсировать потери от возможных ограничений, представитель Кремля отметил, что воздержится от комментариев.

Обе палаты конгресса США одобрили проект оборонного бюджета на 2021 год, в который вошли и новые санкции против строительства газопровода «Северный поток-2».