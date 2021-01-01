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Политика ,  
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Кремль пообещал защищать интересы России в связи с «Северным потоком - 2»

Фото:Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB / ТАСС
Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB / ТАСС

Россия будет делать все, чтобы защитить свои интересы при реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости». Так он ответил на вопрос о планах по противодействию санкциям США против «Северного потока — 2».

«Мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Говоря о возможности введения Россией специального режима для компаний, чтобы компенсировать потери от возможных ограничений, представитель Кремля отметил, что воздержится от комментариев.

Строительство «Северного потока-2» возобновят до конца года
Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Обе палаты конгресса США одобрили проект оборонного бюджета на 2021 год, в который вошли и новые санкции против строительства газопровода «Северный поток-2».

Речь идет об ограничениях для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги. Под санкции попали также компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах, а также их модификации или допоборудования.

Однако пока неизвестно, подпишет ли его президент США: Дональд Трамп заявил, что собирается заблокировать проект военного бюджета, который согласовали обе палаты конгресса, из-за того, что законодатели не включили в него положение об изменении статьи, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей.

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Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет из-за статьи о соцсетях
Политика
Дональд Трамп

Вашингтон расширил санкции против «Северного потока -2» в октябре, они коснулись предприятий, оказывающих услуги участвующим в прокладке газопровода судам. Вместе с тем Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) дало разрешение на строительства газопровода в декабре.

В конце октября президент Владимир Путин называл газовые проекты России ее «естественным конкурентным преимуществом», а попытки «вставлять палки в колеса» со стороны стран Запада примером нерыночной борьбы.

Газопровод «Северный поток — 2» построен более чем на 90%. Осталось проложить около 75 км на территориях Дании и Германии. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Дмитрий Песков Северный поток-2
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