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Nord Stream 2 предупредила о последствиях санкций США для Европы

Накануне Госдепартамент США расширил понимание уже введенных санкций против «Северного потока-2» и дал компаниям 30 дней на выход из проекта. В Кремле этот шаг Вашингтона назвали «рейдерской конкуренцией»
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Фото:Axel Schmidt / Getty Images
Фото: Axel Schmidt / Getty Images

Расширение санкций США против газопровода «Северный поток-2» ударит по более чем 120 компаниям из более чем 12 стран Европы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

«Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта «Северный поток-2», оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы», — заявили в компании.

«Nord Stream 2 AG, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют уверенность, что скорейший ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, содействует выполнению ею обязательств по сохранению климата и способствует экономическому процветанию европейских потребителей», — заверила пресс-служба компании.

В Nord Stream 2 AG также заявили, что проект газопровода получил все необходимые разрешения в соответствии с национальным и международным законодательством. Трубы уже уложены на протяжении 2300 из 2460 км, газопровод готов на 94%.

США расширили интерпретацию санкций против «Северного потока-2»
Политика
Фото:Jens Büttner / ZB / Global Look Press

20 октября Госдепартамент США расширил понимание уже введенных против газопровода санкций. Если ранее предполагалось, что наказывать будут только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства «Северного потока-2», то теперь под санкции попадут и компании, предоставляющие различные услуги для таких судов (например, услуги по дооборудованию или модернизации либо финансирование таких работ).

Госдеп дал таким компаниям 30 дней начиная с 20 октября, чтобы добросовестно свернуть эту деятельность.

Расширение интерпретации санкций США против «Северного потока-2» является проявлением рейдерской конкуренции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «К сожалению, [деструктивная линия] уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — сказал представитель Кремля.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 17 октября выразил уверенность, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. «Северный поток-2» будет достроен. Вопрос в том когда», — сказал он.

При этом глава дипведомства отметил, что отношения с Россией все равно остаются напряженными после введения санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. По его словам, при таком серьезном нарушении международного права Европа должна была дать быстрый и четкий ответ. «Поэтому и в будущем нам придется отвечать на неприемлемые действия России», — добавил он.

Авторы
Людмила Подобедова, Владислав Гордеев
Северный поток-2 санкции США
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