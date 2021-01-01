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ВОЗ пообещала информировать о характеристиках нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в тесном контакте с властями Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса и будет информировать общественность о его характеристиках по мере появления соответствующих данных. Об этом организация сообщила в Twitter.

В ВОЗ отметили, что Лондон продолжит делиться информацией, а также результатами анализа и текущих исследований.

«Мы будем сообщать государствам-членам и общественности актуальную информацию по мере того, как будем узнавать о характеристиках этого варианта вируса и о любых последствиях», — сообщила ВОЗ.

Глава Минздрава Великобритании сообщил о найденном новом типе COVID-19
Общество
Фото:Leon Neal / Getty Images

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый тип коронавирусной инфекции, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах резко возросли. По его словам, в Соединенном королевстве выявлено более 1000 случаев заражения новым возбудителем.

Главный санитарный врач Англии и советник британского правительства по медицине Крис Уитти подтвердил, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем «привычный» SARS CoV-2.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным по сравнению с уже известным типом.

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ВОЗ Великобритания коронавирус
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