ВОЗ пообещала информировать о характеристиках нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в тесном контакте с властями Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса и будет информировать общественность о его характеристиках по мере появления соответствующих данных. Об этом организация сообщила в Twitter.

В ВОЗ отметили, что Лондон продолжит делиться информацией, а также результатами анализа и текущих исследований.

«Мы будем сообщать государствам-членам и общественности актуальную информацию по мере того, как будем узнавать о характеристиках этого варианта вируса и о любых последствиях», — сообщила ВОЗ.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый тип коронавирусной инфекции, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах резко возросли. По его словам, в Соединенном королевстве выявлено более 1000 случаев заражения новым возбудителем.