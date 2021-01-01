В Сингапуре выявили первый случай заражения британским штаммом COVID-19

Первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекцией COVID-19, который ранее обнаружили в Великобритании, был выявлен в Сингапуре. Об этом сообщает местный телеканал Channel NewsAsia (CNA).

По данным Минздрава Сингапура, новый штамм был обнаружен у сингапурской студентки, которая недавно вернулась из Лондона. При этом в ведомстве указали на то, что непосредственно в городе «нет подтверждения распространения нового типа вируса». Помимо прочего, еще у 11 человек сдали первый положительный тест на COVID-19.

Согласно данным ведомства, в период с 17 ноября по 17 декабря в общей сложности вирус был выявлен у 31 человека, вернувшегося в Сингапур из стран Европы.

«Все инфицированные были помещены в специальные карантинные центры», — пояснили в ведомстве.

Однако за последний месяц непосредственно в обществе было выявлено не более 10 новых случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии в республике было обнаружено более 58,4 тыс. инфицированных, из которых 29 человек скончались.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса.

По словам главного санитарного врача Соединенного Королевства Криса Уитти, особенность данного типа вируса заключается в том, что он распространяется быстрее, чем «привычный» SARS-CoV-2. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обнаруженный в стране новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Дании и ЮАР. В связи с этим многие страны приняли решение об ограничении транспортного сообщения с Великобританией и другими государствами, где выявлен новый штамм.

На фоне этого 21 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Меры вступили в силу с 22 декабря и будут действовать в течение недели.