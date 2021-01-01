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Пандемия коронавируса ,  
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В Сингапуре выявили первый случай заражения британским штаммом COVID-19

Первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекцией COVID-19, который ранее обнаружили в Великобритании, был выявлен в Сингапуре. Об этом сообщает местный телеканал Channel NewsAsia (CNA).

По данным Минздрава Сингапура, новый штамм был обнаружен у сингапурской студентки, которая недавно вернулась из Лондона. При этом в ведомстве указали на то, что непосредственно в городе «нет подтверждения распространения нового типа вируса». Помимо прочего, еще у 11 человек сдали первый положительный тест на COVID-19.

Согласно данным ведомства, в период с 17 ноября по 17 декабря в общей сложности вирус был выявлен у 31 человека, вернувшегося в Сингапур из стран Европы.

«Все инфицированные были помещены в специальные карантинные центры», — пояснили в ведомстве.

Однако за последний месяц непосредственно в обществе было выявлено не более 10 новых случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии в республике было обнаружено более 58,4 тыс. инфицированных, из которых 29 человек скончались.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса.

По словам главного санитарного врача Соединенного Королевства Криса Уитти, особенность данного типа вируса заключается в том, что он распространяется быстрее, чем «привычный» SARS-CoV-2. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обнаруженный в стране новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Дании и ЮАР. В связи с этим многие страны приняли решение об ограничении транспортного сообщения с Великобританией и другими государствами, где выявлен новый штамм.

На фоне этого 21 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Меры вступили в силу с 22 декабря и будут действовать в течение недели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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