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Преследование Ивана Голунова ,  
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Прокурор заявила о преступной группе полицейских из дела Голунова

Игорь Ляховец
Игорь Ляховец (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Прокурор Татьяна Паршинцева заявила, что пятеро бывших полицейских, обвиняемые по делу журналиста Ивана Голунова, создали преступную группу. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В обвинительном заключении, которое зачитала Паршинцева, говорится, что обвиняемые под руководством Ляховца, «заинтересованного в создании оснований для продвижения по службе», создали преступную группу и фальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Голунова.

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Сначала Ляховец обратился к оперативнику московского СИЗО № 3 Владимиру Матвееву и рассказал ему о том, что, по оперативным данным, некое «лицо по имени Иван» распространяет синтетические наркотики в ночных клубах Mix и «Магадан». Матвеев, не менее заинтересованный в карьерном росте, изложил эти сведения от имени заключенного в справке-меморандуме, которую Ляховец и другие использовали для возбуждения дела оперативного учета. После этого полицейский организовал задержание Голунова и подброс ему наркотиков. При задержании Голунову нанесли не менее одного удара в лицо, применили в отношении него удушающие приемы.

Материал дополняется

Иван Голунов суд прокурор
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