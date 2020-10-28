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Преследование Ивана Голунова ,  
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ТАСС узнал о просьбе прокуратуры закрыть процесс по делу Голунова

Иван Голунов
Иван Голунов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Прокуратура попросила закрыть от слушателей и журналистов рассмотрение уголовного дела в отношении экс-полицейских, обвиняемых в превышении полномочий при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах.

«Прокуратура настаивает на проведении судебного процесса в закрытом от СМИ и слушателей режиме», — рассказал он.

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«Мы с Иваном Валентиновичем (Голуновым) всегда отстаивали точку зрения, что процесс должен проходить в максимально открытом режиме, с доступом посетителей, в том числе журналистов. И мы будем продолжать свою точку зрения отстаивать», — сообщил РБК адвокат Сергей Бадамшин в ответ на просьбу прокомментировать сообщение агентства.

Окончательное решение по итогам предварительных слушаний будет оглашено в Мосгорсуде 29 октября.

В ноябре 2019 года были полностью засекречены материалы уголовного дела Голунова. По мнению следствия, информация в нем содержит «государственную тайну».

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Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в сбыте и хранении наркотических средств. Полицейские, проводившие обыск в его квартире, утверждали, что нашли там наркотики. МВД также сначала опубликовало, а затем удалило фотографии «нарколаборатории», которые были якобы сделаны в квартире у Голунова. Журналист отрицал предъявленные ему обвинения и утверждал, что наркотики ему подбросили. Он связывал преследование с журналистской деятельностью. В июле после общественного резонанса с него были сняты все обвинения.

В конце января 2020 года были арестованы пятеро бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы. Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву, Денису Коновалову и бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД майору Игорю Ляховцу предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, в фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

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