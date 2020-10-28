ТАСС узнал о просьбе прокуратуры закрыть процесс по делу Голунова

Иван Голунов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Прокуратура попросила закрыть от слушателей и журналистов рассмотрение уголовного дела в отношении экс-полицейских, обвиняемых в превышении полномочий при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах.

«Прокуратура настаивает на проведении судебного процесса в закрытом от СМИ и слушателей режиме», — рассказал он.

«Мы с Иваном Валентиновичем (Голуновым) всегда отстаивали точку зрения, что процесс должен проходить в максимально открытом режиме, с доступом посетителей, в том числе журналистов. И мы будем продолжать свою точку зрения отстаивать», — сообщил РБК адвокат Сергей Бадамшин в ответ на просьбу прокомментировать сообщение агентства.

Окончательное решение по итогам предварительных слушаний будет оглашено в Мосгорсуде 29 октября.