Депутат предложил приостановить авиасообщение России со всеми странами

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Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил временно закрыть авиасообщение со всеми странами из-за угрозы коронавируса. Об этом со ссылкой на письмо Сухарева на имя премьер-министра Михаила Мишустина сообщает RT.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами», — говорится в документе.

Депутат отметил, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, после чего ряд стран, в том числе Россия ограничили с ней гражданское авиасообщение.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил о новом типе вируса 14 декабря. По словам премьер-министр Британии Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее. Данных о том, что заразившиеся новом штаммом болеют тяжелее или он вызывает больше смертельных случаев, пока нет, говорили в ВОЗ. В Роспотребнадзоре также указывали, что новый штамм коронавируса является очередной мутацией, которая имеет нейтральный характер.