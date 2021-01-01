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Пандемия коронавируса ,  
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Депутат предложил приостановить авиасообщение России со всеми странами

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил временно закрыть авиасообщение со всеми странами из-за угрозы коронавируса. Об этом со ссылкой на письмо Сухарева на имя премьер-министра Михаила Мишустина сообщает RT.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами», — говорится в документе.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из-за COVID-19
Общество
Фото:Marcin Nowak / Global Look Press

Депутат отметил, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, после чего ряд стран, в том числе Россия ограничили с ней гражданское авиасообщение.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил о новом типе вируса 14 декабря. По словам премьер-министр Британии Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее. Данных о том, что заразившиеся новом штаммом болеют тяжелее или он вызывает больше смертельных случаев, пока нет, говорили в ВОЗ. В Роспотребнадзоре также указывали, что новый штамм коронавируса является очередной мутацией, которая имеет нейтральный характер.

Страны ЕС начали отменять авиасообщение с Великобританией на фоне COVID
Общество
Фото:Leon Neal / Getty Images

Мутацию коронавируса уже выявили в других странах, в том числе в Италии, ЮАР, Дании, Нидерландах и Австралии. На фоне сообщений о новом виде коронавируса страны Евросоюза начали закрывать авиасообщение с Великобританией.

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Россия временно прекратила авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря. Пока рейсы приостанавливаются на неделю, власти изучат информацию о новом виде коронавируса и примут дальнейшие решения.

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Источник: JHU
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