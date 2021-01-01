В Роспотребнадзоре сообщили о нейтральной мутации нового штамма COVID-19

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Новый штамм коронавирусной инфекции, обнаруженный в Великобритании, является очередной мутацией, которая имеет нейтральный характер. Об этом заявил директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать, и это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер», — заявил Горелов. Он также отметил, что сообщения о большей заразности нового типа коронавируса официально не нашли своего подтверждения.

Официально об обнаружении нового типа коронавируса объявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря. «Мы выявили новый тип коронавируса, который может вызвать более быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии», — заявил Хэнкок. Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в стране обнаружили новый генетический вариант возбудителя COVID-19. По его словам, новый тип инфекции может быть на 70% более заразным. Политик также уточнил, что пока нет данных, что новый вид вируса вызывает более тяжелые формы заболевания.