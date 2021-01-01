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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре сообщили о нейтральной мутации нового штамма COVID-19

Фото: Andrew Milligan / Getty Images
Фото: Andrew Milligan / Getty Images

Новый штамм коронавирусной инфекции, обнаруженный в Великобритании, является очередной мутацией, которая имеет нейтральный характер. Об этом заявил директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать, и это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер», — заявил Горелов. Он также отметил, что сообщения о большей заразности нового типа коронавируса официально не нашли своего подтверждения.

Что известно о новом штамме коронавируса
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Фото:Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta / Reuters

Официально об обнаружении нового типа коронавируса объявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря. «Мы выявили новый тип коронавируса, который может вызвать более быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии», — заявил Хэнкок. Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в стране обнаружили новый генетический вариант возбудителя COVID-19. По его словам, новый тип инфекции может быть на 70% более заразным. Политик также уточнил, что пока нет данных, что новый вид вируса вызывает более тяжелые формы заболевания.

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Фото:Stephanie McGehee / Reuters

После этого несколько стран прекратили авиасообщение с Великобританией. Среди них Нидерланды, Бельгия, Германия, Италия, Австрия, Болгария и Турция. Позже о запрете полетов в Великобританию объявили власти Израиля и России.

Роспотребнадзор новый штамм коронавируса Великобритания
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