В ВОЗ прокомментировали данные о новом штамме COVID в Британии

Мелита Вуйнович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В настоящее время нет достоверной информации о влиянии нового штамма коронавируса на смертность. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Сейчас нет доказательств, нет достаточных данных, чтобы сказать, что он влияет на саму патогенность, на тяжелую заболеваемость, на смертность. Таких данных нет, этого сейчас не видно», — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ сообщила, что организация рекомендует странам для начала самостоятельно проанализировать риски по новому штамму коронавируса и уже на основе собственных исследований принимать решение об ограничении авиасообщения.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса. Как заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, новый штамм вируса может быть заразнее на 70%. Кроме Британии, новый штамм обнаружили в ЮАР, Дании, Италии, Нидерландах и Австралии.