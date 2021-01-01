Россияне перед Новым годом начали скупать бороды и костюмы медсестры

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

В преддверии Нового года российские пользователи интернет-магазина Ozon стали чаще оформлять заказы на карнавальные предметы гардероба, в том числе костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Об этом РБК сообщили представители онлайн-ретейлера.

По данным Ozon, продажи карнавальных костюмов для взрослых в декабре выросли в четыре раза по сравнению с декабрем прошлого года. Рост почти в три раза показали продажи пижам-кигуруми (они покрывают все тело и сделаны в виде персонажей). Ретейлер отмечает, что помимо образов Деда Мороза со Снегурочкой спросом пользуются костюмы ниндзя Наруто и коровы — символа 2021 года. А вот аксессуары супермена и пирата среди взрослых этой зимой популярны меньше других.

Свои костюмы россияне дополняют париками и бородами. Их продажи в декабре 2020 года выросли в 3,6 раза. Больше всего россиянам нравятся разноцветные парики с кудрями и прической каре. А вот парики Афродиты, Мэрилин Монро и супермена особым спросом не пользуются.

Как отметили в Ozon, в этом году в качестве праздничных костюмов все чаще используют медицинскую атрибутику. По данным ретейлера, продажи костюмов медицинской тематики в декабре утроились, самым популярным среди них стал костюм медсестры.