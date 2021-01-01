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Россияне перед Новым годом начали скупать бороды и костюмы медсестры

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

В преддверии Нового года российские пользователи интернет-магазина Ozon стали чаще оформлять заказы на карнавальные предметы гардероба, в том числе костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Об этом РБК сообщили представители онлайн-ретейлера.

По данным Ozon, продажи карнавальных костюмов для взрослых в декабре выросли в четыре раза по сравнению с декабрем прошлого года. Рост почти в три раза показали продажи пижам-кигуруми (они покрывают все тело и сделаны в виде персонажей). Ретейлер отмечает, что помимо образов Деда Мороза со Снегурочкой спросом пользуются костюмы ниндзя Наруто и коровы — символа 2021 года. А вот аксессуары супермена и пирата среди взрослых этой зимой популярны меньше других.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Свои костюмы россияне дополняют париками и бородами. Их продажи в декабре 2020 года выросли в 3,6 раза. Больше всего россиянам нравятся разноцветные парики с кудрями и прической каре. А вот парики Афродиты, Мэрилин Монро и супермена особым спросом не пользуются.

Как отметили в Ozon, в этом году в качестве праздничных костюмов все чаще используют медицинскую атрибутику. По данным ретейлера, продажи костюмов медицинской тематики в декабре утроились, самым популярным среди них стал костюм медсестры.

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Фото:Friso Gentsch / DPA / ТАСС

Что касается детских костюмов, то, по информации Ozon, их продажи выросли по сравнению с прошлым годом в пять раз. Чаще всего россияне выбирают детские пижамы-кигуруми в виде единорога, кота и покемона Пикачу. В топе предпочтений среди карнавальных костюмов — аксессуары супергероев, а также костюмы Снежинки и Снегурочки. Реже детям покупают кигуруми в виде лисы, а самыми непопулярными детскими нарядами этого декабря стали костюмы совы, клоуна и цыпленка.

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Траты в онлайн-магазинах перед Новым годом выросли. Об этом 22 декабря сообщили в ВТБ, основываясь на статистике эквайрингового бизнеса банка. Сумма онлайн-покупок в первой половине декабря в традиционно подарочных категориях превысила 2,5 млрд руб.

Также ранее стало известно, что эпидемия коронавируса в России негативно отразилась на рынке вызова Деда Мороза на дом. Как выяснили специалисты сервиса «Авито Услуги», если год назад треть (32%) россиян собирались так поздравить своих детей, то в этом году из-за стремления сократить контакты лишь 18% жителей страны готовы пустить Деда Мороза к себе домой.

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